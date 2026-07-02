Росгвардия задержала подозреваемого в незаконном хранении оружия в Королеве

В Королеве сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями МВД и ФСБ задержали мужчину. Его подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данным правоохранительных органов, в принадлежащем ему частном доме обнаружили коллекцию охолощенного оружия, часть которого, как установило следствие, была незаконно преобразована в боевое.

Во время обыска в подвале дома при силовой поддержке бойцов СОБР правоохранители изъяли предметы, внешне схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, пулеметом, гранатометом и пистолетом.

Кроме того, они нашли свыше тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, комплектующие для изготовления и модернизации оружия, а также взрывчатые вещества.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят дальнейшие следственные действия.