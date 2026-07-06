Росгвардия задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений в Красногорске

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. Случай произошел в известном гипермаркете строительных материалов в Красногорске.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Подмосковью, стражи порядка получили сообщение о происшествии в сельском поселении Ильинское. На место прибыли правоохранители. Они выяснили, что конфликт произошел между двумя сотрудниками гипермаркета. Один из продавцов нанес своему коллеге резаные раны в область живота.
Нарушителя незамедлительно задержали и передали полиции. Им оказался 51-летний приезжий.
Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.
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