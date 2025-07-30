Росгвардия задержала находящегося в розыске жителя Мытищ

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали разыскиваемого 42-летнего жителя Мытищ. Они обнаружили мужчину на маршруте патрулирования, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Он вел себя странно, а при виде автоэкипажа сменил направление движения. Заметив это, правоохранители решили остановить гражданина для выяснения причин

Выяснилось, что тот с конца прошлого года находится в розыске.

Вчера подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже шуруповерта за 11 тысяч рублей. Им оказался 39-летний москвич. Он зашел в строительный магазин, снял инструмент с витрины и вышел, не оплатив. Задержать похитителя удалось благодаря тревожной кнопке.