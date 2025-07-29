Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже шуруповерта

Сотрудники Ленинского отдела подмосковной Росгвардии задержали 39-летнего москвича, который украл в строительном магазине шуруповерт. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардия приехала на вызов по тревожной кнопке, которая сработала в гипермаркете в совхозе имени Ленина. На месте стражи порядка выяснили, что посетитель снял со стеллажа строительный инструмент за 11 тысяч рублей и вышел за кассовую линию, не оплатив его.

Похитителя задержали и доставили в отдел полиции. По факту проводится проверка.