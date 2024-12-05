Росгвардия Волоколамска подготовила подарки для детей из социальных центров
Сотрудники подмосковной Росгвардии приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо» в Волоколамске. Они подготовили сладкие подарки для детей в социальных центрах.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы подготовили подарки для воспитанников детских центров и нуждающихся в поддержке семей. Они получат конфеты, шоколад и другие сладости от правоохранителей.
«Дети уже в скором времени получат долгожданные сюрпризы, которое внесут нотку радости, праздничное настроение и сказочную атмосферу в преддверии наступающего Нового года», — отметили в Росгвардии.
Акцию в Подмосковье проводят ежегодно. В ней могут присоединиться все желающие.
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