Росгвардия Волоколамска подготовила подарки для детей из социальных центров

Сотрудники подмосковной Росгвардии приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо» в Волоколамске. Они подготовили сладкие подарки для детей в социальных центрах.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы подготовили подарки для воспитанников детских центров и нуждающихся в поддержке семей. Они получат конфеты, шоколад и другие сладости от правоохранителей.

«Дети уже в скором времени получат долгожданные сюрпризы, которое внесут нотку радости, праздничное настроение и сказочную атмосферу в преддверии наступающего Нового года», — отметили в Росгвардии.

Акцию в Подмосковье проводят ежегодно. В ней могут присоединиться все желающие.