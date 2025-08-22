Росгвардия рассказала школьникам Клина об истории Дня государственного флага

Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии провели для детей из лагеря школы «Альфа» патриотическое мероприятие. Полицейские подарили ребятам флажки с российским триколором, рассказали об истории праздника и значении цветов государственного флага.

Дети узнали о работе Росгвардии и даже попробовали себя в роли правоохранителей, посидев в патрульном автомобиле. Такие занятия помогают воспитывать у подрастающего поколения любовь к родине, уважение к государственным символам и желание служить своей стране.