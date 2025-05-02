Росгвардия провела патриотическую викторину для школьников в Одинцове

Сотрудники Одинцовского отдела Росгвардии провели патриотическую викторину «Тропой памяти» для учеников школы-интерната имени Фурагиной. Мероприятие организовали в преддверии 9 Мая.
Цель викторины — заинтересовать детей историей Великой Отечественной войны и воспитать у них любовь к родине. Школьники показали, что знают о главных событиях войны, ее героях и символах победы, а также узнали много нового о прошлом страны.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии детского спорта в Подмосковье. По его словам, в регионе работает 71 ледовый дворец для занятий хоккеем и фигурным катанием. Благодаря этому многие спортсмены становятся чемпионами всероссийского и мирового уровня.
Депутаты объяснили, откуда взялся «подогрев воды» в платежках россиян
«Чем угостить?». Путин открыл гостям холодильник в своей кремлевской квартире
Бойца из ЛНР заподозрили в жестоком убийстве сослуживцев
Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе
Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани
В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте