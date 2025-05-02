Росгвардия провела патриотическую викторину для школьников в Одинцове

Цель викторины — заинтересовать детей историей Великой Отечественной войны и воспитать у них любовь к родине. Школьники показали, что знают о главных событиях войны, ее героях и символах победы, а также узнали много нового о прошлом страны.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии детского спорта в Подмосковье. По его словам, в регионе работает 71 ледовый дворец для занятий хоккеем и фигурным катанием. Благодаря этому многие спортсмены становятся чемпионами всероссийского и мирового уровня.