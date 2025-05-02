Росгвардия провела патриотическую викторину для школьников в Одинцове

Фото: Главное управление Росгвардии по Московской области

Сотрудники Одинцовского отдела Росгвардии провели патриотическую викторину «Тропой памяти» для учеников школы-интерната имени Фурагиной. Мероприятие организовали в преддверии 9 Мая.

Цель викторины — заинтересовать детей историей Великой Отечественной войны и воспитать у них любовь к родине. Школьники показали, что знают о главных событиях войны, ее героях и символах победы, а также узнали много нового о прошлом страны.

Ранее Андрей Воробьев  рассказал о  развитии детского спорта в Подмосковье. По его словам, в регионе работает 71 ледовый дворец для занятий хоккеем и фигурным катанием. Благодаря этому многие спортсмены становятся чемпионами всероссийского и мирового уровня. 

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