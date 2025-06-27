Росгвардия провела патриотические мероприятия для детей в Пушкино

Сотрудники Росгвардии приехали в летний лагерь при Образовательном центре № 1 в Ивантеевке и рассказали детям о своей работе. Ребята узнали, как правоохранители следят за безопасностью и поддерживают порядок.
Особое внимание у детей вызвали бронежилеты, шлемы и спецсредства, которые они смогли не только рассмотреть, но и примерить. Самым запоминающимся моментом стала возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле и представить себя сотрудником Росгвардии.
Ранее Андрей Воробьев поручил соблюсти все стандарты при подготовке школ к 1 Сентября. Во всех округах Подмосковья особое внимание уделят состоянию зданий школ и прилегающих территорий.
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