Росгвардия провела патриотические мероприятия для детей в Пушкино

Сотрудники Росгвардии приехали в летний лагерь при Образовательном центре № 1 в Ивантеевке и рассказали детям о своей работе. Ребята узнали, как правоохранители следят за безопасностью и поддерживают порядок.

Особое внимание у детей вызвали бронежилеты, шлемы и спецсредства, которые они смогли не только рассмотреть, но и примерить. Самым запоминающимся моментом стала возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле и представить себя сотрудником Росгвардии.

Ранее Андрей Воробьев поручил соблюсти все стандарты при подготовке школ к 1 Сентября. Во всех округах Подмосковья особое внимание уделят состоянию зданий школ и прилегающих территорий.