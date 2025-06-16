Андрей Воробьев поручил соблюсти все стандарты при подготовке школ к 1 Сентября

В Подмосковье близятся сразу два важных события: завершение периода сдачи Единого государственного экзамена и начало нового учебного года. Губернатор Андрей Воробьев поручил властям муниципалитетов подготовить инфраструктуру для первоклассников.

В ближайшее время выпускников в Московской области ожидают выпускные вечера и торжественное вручение аттестатов.

Не менее актуальным для местных властей остается создание комфортных условий для тех, кто продолжит ходить в школу или переступит порог учебных заведений впервые.

«Очень важно, чтобы 1 Сентября, когда придут первоклашки, все, что прилегает к территориям, было подготовлено, чтобы вся инфраструктура, которая важна, соответствовала всем необходимым стандартам», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Во всех муниципалитетах Подмосковья особое внимание уделят состоянию зданий школ и прилегающих территорий, а также оснащению учебных заведений.