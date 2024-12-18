Росгвардия пресекла кражу из сетевого гипермаркета в Люберцах

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из гипермаркета в Люберцах. Им оказался 30-летний местный житель.

Прибыв по сигналу «Тревога», стражи порядка задержали правонарушителя, пытавшегося обокрасть строительный магазин. Выяснилось, что мужчина спрятал инструмент стоимостью более 11 тысяч рублей и попытался незаметно пронести его за кассовую линию. Это заметил охранник и вызвал подмогу.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.