Росгвардия пресекла кражу из сетевого гипермаркета в Люберцах

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из гипермаркета в Люберцах. Им оказался 30-летний местный житель.
Прибыв по сигналу «Тревога», стражи порядка задержали правонарушителя, пытавшегося обокрасть строительный магазин. Выяснилось, что мужчина спрятал инструмент стоимостью более 11 тысяч рублей и попытался незаметно пронести его за кассовую линию. Это заметил охранник и вызвал подмогу.
Злоумышленника доставили в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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