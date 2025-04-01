Росгвардия Подмосковья провела занятия по тактической медицине

Бойцы ОМОН «Пересвет» из Росгвардии Московской области провели тренировку по оказанию первой помощи в полевых условиях. Они отработали навыки помощи пострадавшим при сильном кровотечении и серьезных ранениях.
Помимо того, росгвардейцы обучились экстренной эвакуации раненых с помощью многофункциональной роботизированной платформы, которая также используется для разведки. Первая помощь оказывалась в специально развернутом полевом госпитале на безопасном расстоянии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО. По его словам, необходимо разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться, обеспечить защиту их социальных интересов.
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