Выплаты и помощь детям. Губернатор Подмосковья — о мерах поддержки бойцов СВО
Губернатор Подмосковья напомнил о мерах поддержки для бойцов СВО и их семей
В Подмосковье действует 75 мер поддержки для участников СВО и их семей, 32 из них — региональные. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно продолжать эту работу и внедрять новые направления помощи.
«В Подмосковье действуют 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тысяч рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование. Знаю, что к каждой истории у нас стараются подходить индивидуально, оказывать всю необходимую помощь. Вместе с тем важно продолжать совершенствовать эту работу», — подчеркнул Воробьев.
По его словам, президент России ставит задачу создать базовый стандарт поддержки участников СВО, их родных и семей погибших. Необходимо разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться, обеспечить защиту их социальных интересов. Сейчас бойцам доступны медицинская и реабилитационная поддержка, бесплатный уход на дому и соцобслуживание, психологическая помощь, прокат технических средств реабилитации и другие меры поддержки.
«С этого года по решению президента мы установили в Подмосковье выплату за земельный участок. Она составляет 500 тысяч рублей и предоставляется участникам СВО, которые уже завершили свою службу, являются жителями Московской области и имеют звания Героя России или ордена за заслуги в спецоперации», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В Московской области работает три крупных реабилитационных центра. В «Ясенках» в Подольске появились новые программы: обучение ходьбе на протезе, использование активной коляски, бесплатное сопровождение для матерей и жен. Центр оснастили стабилоплатформой, беговой дорожкой с подвесом, барокамерой и аппаратами обратной связи. В апреле здесь откроют бассейн, оснащенный водными тренажерами.
В центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде бесплатно реабилитируют ветеранов с тяжелыми травмами слуха и зрения, а в Коломне на базе «Протэкс-центр» открыли стационар на 30 мест для комплексного протезирования и реабилитации. Здесь есть тренажерный зал, бассейны для пациентов с ампутацией, кабинеты массажа и физиотерапии.
Все меры поддержки координирует Фонд «Защитники Отечества». Его подмосковное отделение открылось 1 июня 2023 года в Красногорске. На данный момент в регионе работают 74 социальных координатора и 40 персональных помощников. Напомним, на региональном портале госуслуг доступен навигатор по мерам соцподдержки участников СВО и их семей.