В Подмосковье действует 75 мер поддержки для участников СВО и их семей, 32 из них — региональные. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно продолжать эту работу и внедрять новые направления помощи.

«В Подмосковье действуют 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тысяч рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование. Знаю, что к каждой истории у нас стараются подходить индивидуально, оказывать всю необходимую помощь. Вместе с тем важно продолжать совершенствовать эту работу», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, президент России ставит задачу создать базовый стандарт поддержки участников СВО, их родных и семей погибших. Необходимо разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться, обеспечить защиту их социальных интересов. Сейчас бойцам доступны медицинская и реабилитационная поддержка, бесплатный уход на дому и соцобслуживание, психологическая помощь, прокат технических средств реабилитации и другие меры поддержки.

«С этого года по решению президента мы установили в Подмосковье выплату за земельный участок. Она составляет 500 тысяч рублей и предоставляется участникам СВО, которые уже завершили свою службу, являются жителями Московской области и имеют звания Героя России или ордена за заслуги в спецоперации», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.