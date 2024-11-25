Росгвардия Подмосковья провела конкурс детских рисунков ко Дню матери

Сотрудники подмосковной Росгвардии провели тематические мероприятия ко Дню матери. В их числе конкурс детских рисунков, видеопоздравления и встречи с вдовами погибших товарищей.

В отделе вневедомственной охраны, дислоцированном на комплексе «Байконур», провели конкурс детских рисунков. Дети росгвардейцев подготовили яркие поздравительные открытки и эскизы, в которых выразили чувства к мамам.

Сотрудники Росгвардии поздравили матерей и вдов сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга. Женщины услышали слова глубокой благодарности и получили памятные подарки. Встречи, наполненные воспоминаниями о товарищах, прошли в Волоколамске, Электростали и Орехово-Зуеве.

Не остались без внимания и сами сотрудницы подразделений Росгвардии Московской области, которые успешно совмещают службу с материнством и воспитанием детей.

Дети сотрудников СОБР приняли участие в конкурсе рисунков. Юные художники получили грамоты, медали и сладкие подарки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Днем матери и вручил многодетным семьям президентские награды — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почетный знак «Материнская слава».