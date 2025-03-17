Росгвардия Подмосковья провела комплексную тактическую тренировку

Сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области провели занятия для улучшения своих профессиональных навыков. Во время тренировки спецназовцы отработали действия при задержании преступников, которые забаррикадировались в здании и оказывают сопротивление.

Специалисты работали в группах с щитами и огневым прикрытием, чтобы нейтрализовать и задержать нарушителей. Важной частью тренировки была практика оказания первой помощи. Сотрудники СОБР также провели эвакуацию раненого в безопасное место и обеспечили безопасное отступление группы, выполняющей задачу.

Ранее Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону в Подмосковье. Свыше 40% территории региона занимают леса, в том числе торфяные участки. Из-за теплой зимы в этом году пожароопасный сезон начнется раньше, поэтому он требует особо оперативной подготовки.