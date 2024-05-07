Росгвардия Подмосковья поддержала акцию «Георгиевская ленточка» | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 20:22 Росгвардия Подмосковья поддержала акцию «Георгиевская ленточка» Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в ежегодной патриотической акции «Георгиевская ленточка». Она приурочена к 79-летию со Дня Великой Победы.

Во время выездных мероприятий специалисты Росгвардии вручили жителям Подмосковья георгиевские ленты, которые являются символом уважения и памяти к героическим подвигам, совершенным советским народом в годы Великой Отечественной войны.

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Сотрудники правоохранительных органов также поздравили горожан с предстоящим праздником. Кроме того, они напомнили правила ношения георгиевской ленты.

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