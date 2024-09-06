Росгвардия обеспечит безопасность во время выборов в Подмосковье

Росгвардия обеспечит безопасность во время Единого дня голосования в Подмосковье. Накануне они проверили свыше 1,6 тысячи мест проведения выборов.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Росгвардии примут участие в охране правопорядка на выборах вместе с представителями взаимодействующих органов. Они уже обследовали свыше 1,6 тысячи мест проведения голосования в 28 округах.

«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы заблаговременно провели проверку физических и юридических лиц, владеющих оружием на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота оружия», — добавили в Росгвардии.

Для оперативного реагирования маршруты патрулирования приблизили к местам проведения голосования.

Выборы в местный Совет депутатов пройдут в Подмосковье до вечера 8 сентября.

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