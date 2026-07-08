Росгвардия обеспечила безопасность более 100 мероприятий в Подмосковье за неделю
За минувшую неделю сотрудники Росгвардии Подмосковья почти 1,5 тысячи раз выезжали по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов. За этот период подразделения также обеспечили безопасность 102 массовых мероприятий.
Росгвардейцы задержали 833 человека, подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений.
Специалисты лицензионно-разрешительной работы провели 710 проверок владельцев оружия, изъяли из незаконного оборота 87 единиц, оформили 76 административных материалов, а также аннулировали 42 разрешения.
Кроме того, бойцы спецподразделений выполнили 27 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.