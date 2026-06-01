Росгвардия обеспечила безопасность богослужения в День Святой Троицы в Подмосковье

Сотрудники подразделений подмосковного управления Росгвардии совместно сотрудники МВД обеспечили безопасность во время проведения торжественного богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Там прошла Божественная литургия в честь Святой Троицы.

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в честь праздника.

«В целях обеспечения безопасности бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны осуществляли патрулирование прилегающей территории», — сказали в ведомстве.

В этот день экипажи Росгвардии максимально приблизили к месту проведения богослужения. В результате стражи порядка не допустили ни одного нарушения.