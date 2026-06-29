Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении одежды из магазина в Щелкове

Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении товаров из сетевого магазина в Щелкове. Там один из посетителей попытался пронести мимо кассы одежду и алкогольные напитки.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, стражи порядка получили сигнал «Тревога» с одного их охраняемых объектов в Щелкове. Это был сетевой магазин.

На месте росгвардейцы выяснили, что один из посетителей взял со стеллажей одежду и алкогольную продукцию на общую сумму более 10 тысяч рублей. Товары он сложил в пакет, после чего прошел мимо кассы без оплаты. Произошедшее заметили сотрудники магазина, которые нажали кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.