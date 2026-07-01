Росгвардейцы задержали подозреваемого в избиении постояльцев отеля в Воскресенске

Росгвардия задержала дебошира в Воскресенске. Его подозревают в избиении двух людей.

Как сообщили в подмосковном управлении Росгвардии, стражи порядка получили сигнал тревоги с охраняемого гостиничного комплекса в деревне Маришкино. Там один из постояльцев начал вести себя агрессивно, вызывая недовольство окружающих. В ответ на замечание мужчина нанес двум людям удары кулаками, в результате которых один из них упал и ударился головой о дорожное покрытие.

Росгвардейцы задержали подозреваемого на месте. Им оказался 22-летний местный житель. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, его доставили в ближайшее медучреждение.