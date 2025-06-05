Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего убийством сожительнице в Егорьевске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья задержали 45-летнего жителя Егорьевска. В первой день июня он в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей сожительнице убийством, держа у горла женщины нож. После случившегося мужчина поспешил скрыться, рассказали в ведомстве.
Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на гражданина, он был похож на разыскиваемого. Подозреваемого задержали и передали в отдел полиции.
Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
Ранее в Подмосковье пьяный мужчина попытался заживо сжечь сожительницу. Он облил ее ноги бензином и со словами «горите и сдохните» бросил зажигалку.
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