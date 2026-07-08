Росгвардейцы задержали дебошира в одном из парков Балашихи

Сотрудники Росгвардии в Балашихе задержали дебошира в одном из парков. Неадекватный молодой человек нанес прохожему телесные повреждения.

Экипаж Росгвардии получил сообщение о противоправных действиях во время патрулирования. Случай произошел возле Алексеевского пруда.

На месте стражи порядка обнаружили мужчину, который выражался нецензурной бранью и вел себя агрессивно. В состоянии сильного опьянения он спровоцировал конфликт и нанес удары кулаком по голове одному из прохожих.

Дебошира незамедлительно задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нарушителем оказался 26-летний приезжий. Он не смог объяснить мотивы своего поступка.

Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.