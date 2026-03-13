Росгвардейцы задержали дебошира в Люберцах
Росгвардия задержала дебошира в Люберцах. Мужчина оскорблял сотрудников и посетителей ресторана.
Сигнал тревоги из ресторана поступил росгвардейцам на пульт централизованного наблюдения. В заведении на улице Ленина мужчина оскорблял сотрудников и посетителей, угрожая им физической расправой.
Нарушителем оказался 34-летний житель Воронежа, который находится в состоянии объянения. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.
Дебошира задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее Росгвардия в Пушкино задержала 50-летнего жителя Железнодорожного по подозрению в распространении наркотиков.
