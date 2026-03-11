Росгвардия задержала подозреваемого в распространении наркотиков в Пушкино
Росгвардия Пушкино завержала рецидивиста. Мужчину подозревают в распространении наркотических веществ в крупном размере.
Стражи порядка заметили подозрительного мужчину на одной из улиц Пушкино. При виде патрульной машины он сменил направление и ускорил шаг.
Росгвардейцы остановили неизвестного для проверки документов. Им оказался 50-летний житель Железнодорожного. Во время беседы он нервничал, а вскоре признался, что в его сумке лежат наркотики. Ранее он уже был судим за кражу.
На место вызвали следственную группу, которая изъяла пять свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это был мефедрон общей массой около трех граммов.
Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.