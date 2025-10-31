Росгвардейцы в Подмосковье помогли потушить загоревшийся автомобиль

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили полное возгорание автомобиля, загоревшегося во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования экипаж заметил густой дым, идущий из-под капота припаркованной на обочине иномарки. Рядом с машиной находился водитель, который жестами просил о помощи.

Росгвардейцы вызвали пожарных, эвакуировали людей на безопасное расстояние и с помощью служебных огнетушителей начали сдерживать распространение огня.

По данным ведомства, благодаря их оперативным действиям удалось не допустить полного возгорания автомобиля. Водитель поблагодарил правоохранителей за своевременную помощь.

