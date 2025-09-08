Росгвардейцы приняли участие в донорской акции в Одинцове

Одинцовские росгвардейцы Илья Ульянихин и Анастасия Дерова приняли участие в традиционной донорской акции «От сердца к сердцу». Всего в рамках акции сотрудники подмосковного главка Росгвардии сдали более 30 литров крови.

Процедура донации при поддержке передвижной областной станцией крови прошла в Реутове, на базе Главного управления Росгвардии по Московской области. Перед забором крови каждый росгвардеец прошел обязательный медицинский осмотр, подтверждающий отличное состояние здоровья.

«Около 100 сотрудников и военнослужащих присоединились к традиционной акции, пополнив банк донорской крови и ее компонентов более чем на 30 литров. Каждый участник внес свой вклад и проявил искреннее желание помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации» — отметил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе полковник полиции Андрей Шелудченков.

В благотворительной акции участвовали не только опытные стражи порядка, удостоенные звания «Почетный донор России», но и доноры-новички, а также члены семей сотрудников. Работники станции переливания крови выразили участникам благодарность и признательность за многолетние донации и неравнодушие к судьбам людей.