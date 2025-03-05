Росгвардейцы спасли в Подмосковье потерявшего сознание юношу

Росгвардейцы патрулировали район и заметили двух мужчин. Один из них держал на руках второго и просил о помощи.

Правоохранители остановили автомобиль. Им удалось выяснить, что одному из парней внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание.

Сотрудники Росгвардии позвонили в службу скорой помощи, а также оказали первую доврачебную поддержку и привели парня в сознание. После они передали молодого человека медицинским работникам и вернулись к службе.