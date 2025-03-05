Росгвардейцы спасли в Подмосковье потерявшего сознание юношу

Росгвардейцы Подмосковья спасли потерявшего сознание юношу. Его увидели сотрудники люберецкого отдела вневедомственной охраны.
Росгвардейцы патрулировали район и заметили двух мужчин. Один из них держал на руках второго и просил о помощи.
Правоохранители остановили автомобиль. Им удалось выяснить, что одному из парней внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание.
Сотрудники Росгвардии позвонили в службу скорой помощи, а также оказали первую доврачебную поддержку и привели парня в сознание. После они передали молодого человека медицинским работникам и вернулись к службе.
На актера «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
Захарову удивили слова Макрона на фоне отправки французского посла в Россию
Расчлененные останки девяти студентов нашли в автомобиле в Мексике
Украинские участники «Евровидения-2025» не вернулись на родину, уехав на отбор
Скидку в 50% ввели на детские билеты в поезда по России
«Забери свои слова обратно». Французы пришли в панику после ядерного шантажа Макрона
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте