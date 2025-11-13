Росгвардейцы пресекли кражу товаров в магазине в Котельниках

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, пытавшуюся украсть товары из гипермаркета в Котельниках. На пульт централизованной охраны поступил сигнал «тревога», после чего росгвардейцы прибыли на место.

Выяснилось, что 27-летняя уроженка государства Средней Азии пыталась вынести за пределы кассовой зоны 35 неоплаченных товаров — продукты питания и одежду на общую сумму более восьми тысяч рублей. Подозреваемую задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.