Росгвардейцы пресекли кражу одежды на 25 тысяч рублей в Ленинском округе

Подмосковная Росгвардия задержала мужчину, который пытался украсть из сетевого гипермаркета в Совхозе имени Ленина одежду на сумму более 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В магазине сработала тревожная кнопка.

Прибывшие на объект сотрудники выяснили, что один из покупателей взял с полок рюкзак и чемодан и сложить туда все понравившиеся предметы гардероба.

На кассе он решил оплатить лишь несколько недорогих товаров, а за 13 пар носков, четыре пары нижнего белья, куртку, пару ботинок и прочую одежду рассчитаться якобы забыл.

Подозреваемым оказался 33-летний житель Люберец. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.