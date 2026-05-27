Росгвардейцы обеспечили безопасность школьных линеек в Подмосковье

Стотружники Росгвардии обеспечили безопасность праздничных школьных линеек в Подмосковье, посвященных окончанию учебного года. Они не допустили ни одного нарушения порядка.

Как рассказали в ведомстве, стражи порядка предварительно напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовых мероприятиях.

Во время линеек росгвардейцы дежурили в местах проведения торжеств. Маршруты групп задержания приблизили к площадкам, где состоялись мероприятия.

«Благодаря слаженным действиям личного состава происшествий и нарушений общественного порядка допущено не было», — отметили в ведомстве.

Под надежной защитой Росгвардии в Подмосковье находятся более тысячи образовательных учреждений.