Росгвардейцы обеспечили безопасность празднования Дня Победы в Подмосковье

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили безопасность проведения Дня Победы в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Группы ОМОН «Русич» и «Пересвет» обследовали территории массового скопления людей. Росгвардейцы несли службу у мемориалов, памятников и концертных площадок.

По данным ведомства, на главном областном празднике Подмосковья работали порядка трех тысяч сотрудников.