Росгвардейцы обеспечили безопасность празднования Дня Победы в Подмосковье
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили безопасность проведения Дня Победы в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Группы ОМОН «Русич» и «Пересвет» обследовали территории массового скопления людей. Росгвардейцы несли службу у мемориалов, памятников и концертных площадок.
По данным ведомства, на главном областном празднике Подмосковья работали порядка трех тысяч сотрудников.
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