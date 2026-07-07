Росгвардейцы из Одинцова приняли участие в международном марафоне

Марафон собрал более 30 тысяч бегунов из 47 стран мира и вновь стал одним из крупнейших легкоатлетических событий страны. Соревнование входит в Лигу марафонов БРИКС наряду с Московским и Казанским.

Одинцовский отдел вневедомственной охраны представляли старший лейтенант полиции Дмитрий Д. и старший сержант полиции Константин К. Константин преодолел дистанцию на 10 километров за 49 минут 34 секунды, показав стабильный темп на протяжении всей трассы. Дмитрий выступил на классической марафонской дистанции — 42,2 километра. На преодоление маршрута офицеру потребовалось 3 часа 42 минуты 20 секунд. По итогам забега он улучшил собственный результат и установил новый личный рекорд.