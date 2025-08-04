Росгвардейцы из Балашихи побывали на экскурсии в усадьбе Горенки

Усадьба Горенки в Балашихе приняла гостей из личного состава военной части 3419 дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Визит был частью культурно-исторической программы, организованной для военнослужащих.

Экскурсия началась с посещения исторических залов усадьбы, где гости смогли познакомиться с жизнью императора Петра II. Архитектура и внутреннее убранство залов дворца создали атмосферу XVIII века. Каждая деталь интерьера, от мебели до живописи, рассказывала свою историю и погружала в атмосферу прошлого.

Одной из главных достопримечательностей программы стала выставка «От сердца к сердцу: Наследие иконописи», на которой представлены уникальные образцы иконописи, а также экспозиции «Горенки Фабричные», «Искусство памяти» и «Мы — наследники Ромеев». Эти выставки позволили посетителям глубже понять культурные традиции и художественные достижения России.

Особое внимание уделили экспозиции, посвященной победе над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Гостям показали уникальные артефакты, документы и произведения искусства, которые рассказывают о героизме наших предков и значении этой победы для всей страны.

Завершилась экскурсия прогулкой по живописной территории усадьбы, где участники посетили Грот и скульптуры Орлов. Природа и архитектура в сочетании создали неповторимую атмосферу, оставившую у гостей яркие впечатления.

Усадьба Горенки — одна из самых больших усадеб Подмосковья, принадлежавшая в XVIII — начале XIX века семье графов Разумовских и Долгоруковых. Ее историческая ценность и культурное наследие делают это место важным центром для изучения истории России.

Посещение приусадебной территории и главного Дворца осуществляется по предварительной записи. Записаться на экскурсию можно на сайте или по телефону: 8 (930) 928-97-76.