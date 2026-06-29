«Росбиопром» обсудил перспективы сотрудничества с Государственным университетом по землеустройству

На предприятии «Росбиопром» в поселке Биокомбината прошла встреча с представителями Государственного университета по землеустройству. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области подготовки кадров и научных разработок.

Директор «Росбиопрома» Олег Акилин рассказал, что предприятие уже более пяти лет активно взаимодействует с различными вузами. Это позволяет готовить будущих сотрудников еще во время учебы. Теперь к этому списку может присоединиться Государственный университет по землеустройству.

Оба учреждения подчиняются Министерству сельского хозяйства и решают схожие задачи. Их земельные участки граничат в районе села Анискино, что открывает возможности для совместного развития территорий.

На встрече наметили несколько направлений для работы. В первую очередь предприятие заинтересовала дисциплина биоэкономики. Она позволяет грамотно просчитывать экономическую эффективность, оценивать затраты и разрабатывать стратегию роста.

Также на базе предприятия планируют запустить программу повышения квалификации для руководителей. По мнению Акилина, важно не только знать свою узкую специальность, но и разбираться в менеджменте, экономике и бухгалтерском учете. Это поможет руководителям принимать взвешенные решения и использовать современные управленческие инструменты.

Обсудили и юридическое направление — помощь в правовых вопросах и подготовку юристов.

В завершение встречи в «Росбиопроме» отметили, что готовы поддерживать любые инициативы вузов и намерены уделять этому направлению серьезное внимание.