Глава Наро-Фоминска провел встречу с сельскими старостами

День сельского старосты во второй раз отметили в Подмосковье 23 октября. Глава городского округа Роман Шамнэ поздравил людей, отстаивающих интересы своих населенных пунктов.

На территории Наро-Фоминского городского округа работают 206 сельских пунктов, в большинстве из которых есть свои старосты. Они первые узнают о всем, что происходит в селе, кому нужна помощь, и на безвозмездной основе помогают решить проблемы соседей.

На встрече с руководителем муниципалитета старосты обсудили важные вопросы и поделились инициативами. Роман Шамнэ заверил, что каждое обращение будет обязательно рассмотрено под его личным контролем.

Власти городского округа благодарны старостам за их энтузиазм, ответственность, неравнодушие и преданность делу. Эти люди не случайно являются главными во всех небольших населенных пунктах — именно старостам доверяют местные жители и обращаются к ним со своими проблемами.

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