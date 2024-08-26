Роллер из Подольска Иван Егоров взял бронзу на всероссийских соревнованиях

Роллер Иван Егоров из Подольска занял третье место в дисциплине «Гонка-марафон 42,195 километра» на первенстве Федерации роллер-спорта России. Это соревнование считается одним из самых престижных в мире роллер-спорта и входит в группу спидскейтинга, где спортсмены демонстрируют свои навыки в скорости и выносливости.

В этом году за звание лучших боролись 179 спортсменов из 15 регионов страны, которые прибыли в Магнитогорск. Участники показали выдающиеся результаты в спидскейтинге — скоростном беге на время, что сделало соревнования особенно зрелищными.

На турнире были представлены семь дисциплин, от спринта на 100 метров до гонки на очки, что позволило роллерам продемонстрировать свои способности в различных форматах. Соревнования проходили в рамках чемпионата и первенства России по роллер-спорту в Магнитогорске и привлекли внимание как зрителей, так и специалистов.

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