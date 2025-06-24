Рок-фестиваль пройдет в парке Мира в Коломне 28 июня

В День молодежи в Коломне пройдет рок-фестиваль и выступит группа «Рефлексы». Мероприятие проведут в парке Мира, который благоустроили в 2024 году.

Парки Мира модернизировали в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Для гостей мероприятия подготовили множество активностей: косплей, арт-шоу, выступления спортсменов и разнообразные игры. Главным событием станет рок-фестиваль с живым звуком. Со сцены выступят местные и приглашенные артисты, а хедлайнером станет кавер-группа «Рефлексы».

«Мы приглашаем всех слушать музыку, танцевать и наслаждаться. Вас ждут интересные активности, вкусная еда и положительные эмоции», — отметили в Молодежном центре «Горизонт».

Праздник состоится в субботу 28 июня. Начало — в 15.00. Завершение программы — в 22.00.