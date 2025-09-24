Рок-фестиваль «Продолжая лето» прошел в Мытищах

Рок-фестивали активно проводились в Мытищах в восьмидесятые и девяностые годы. Последнее подобное мероприятие состоялось в 1993 году.

Традицию возобновили в минувшие выходные и провели рок-концерт на крыше торгового центра «Июнь». Собрались и встретились на сцене сразу несколько поколений рок-коллективов. Возраст участников составлял от 15 до 70 лет. Среди зрителей и исполнителей были и особенные дети. Этот фестиваль для них стал возможностью радоваться и слушать любимую музыку вместе со всеми.

«Особо хотелось бы отметить рок-группу „Овощи“, в состав которой входят ребята с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив под управлением Константина Архандопуло завладел сердцами всех зрителей. Ребят долго не отпускали и несколько раз просили выступить „на бис“. Мероприятие получилось настоящим праздником, который мы посвятили 100-летию города Мытищи», — отметил председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа Сергей Егоров.

Несколько часов звучала рок-музыка в исполнении коллективов и солистов Москвы и Московской области. Бывалые музыканты поделились опытом с молодыми исполнителями и сами позаимствовали что-то у молодежи.