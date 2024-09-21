Родственники бойцов СВО из Люберец встретились с главой округа Волковым

В местном филиале госфонда «Защитники Отечества» прошла встреча главы Люберец Владимира Волкова и городского прокурора Дмитрия Девятко с близкими военнослужащих, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции. На мероприятии обсудили меры поддержки, которые приняты в Подмосковье по инициативе президента и губернатора региона, а также порядок их оформления и получения.

«Есть ряд бытовых вопросов — все зафиксировали, специалисты в самые короткие сроки отработают. Бойцы регулярно прибывают домой в отпуск, им нужна наша помощь в формировании грузов с необходимым допобмундированием, материалами. Эта работа является для нас с коллегами приоритетной, поэтому в обязательном порядке подключаемся и оказываем содействие», — рассказал руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также добавил, что в Люберцах на Октябрьском проспекте, дом № 120, корпус 3, работают сразу три организации: госфонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Центр поддержки участников СВО и их семей. Можно обратиться и по номеру горячей линии: +7(909) 640-50-50.

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