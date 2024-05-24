Родительские собрания по безопасности детей провели в школах Солнечногорска

Общегородское родительское собрание с участием представителей силовых структур прошло в лицее № 8 в Солнечногорске. Участники обсудили безопасность детей в период летних каникул.

На встрече присутствовали представители родительских комитетов образовательных учреждений, сотрудники Госавтоинспекции, Отдела надзорной деятельности и Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Инициатором проведения выступило управление образования администрации муниципалитета.

Родителям рассказали статистику по детскому травматизму, напомнили, как важно разговаривать со своими детьми о соблюдении правил дорожного движения, обращения с огнем и бытовыми приборами, об опасности употребления психотропных веществ и прогулок в ночное время и ответили на интересующие вопросы. Также сотрудники надзорной деятельности показали, как правильно пользоваться огнетушителем.

«Такие собрания призваны напомнить родителям, что они ответственны за безопасность своих детей. Своевременный разговор с ребенком может уберечь от несчастного случая или помочь ему сориентироваться в опасной ситуации», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.