Родителям школьников в Балашихе рассказали о профориентации детей

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки городского округа Балашиха Ольга Егерева провела встречу с родителями учеников девятых классов школы № 12. Мероприятие было посвящено проекту «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который направлен на помощь подросткам в выборе профессии и знакомство с возможностями трудоустройства в Балашихе.

Проект, реализуемый администрацией округа, знакомит молодежь с техническими профессиями и особенностями работы на местных предприятиях. В рамках инициативы учащиеся посещают открытые уроки с участием представителей бизнеса, а также экскурсии на заводы и производственные площадки, где могут в реальном времени увидеть процессы производства.

Кроме того, школьники изучают инфраструктуру города, участвуя в образовательной настольной игре «Ситиполия Большая Балашиха». В игровой форме ребята знакомятся с ключевыми объектами — промышленными предприятиями, железнодорожными станциями, спортивными комплексами и другими важными локациями.

Отдельное внимание на встрече с родителями уделили возможностям обучения в Подмосковном колледже «Энергия», который тесно сотрудничает с региональными предприятиями и предоставляет студентам практику и перспективы дальнейшего трудоустройства.

«Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» — это проект, который помогает молодежи получить представление о реальном состоянии рынка труда, сделать осознанный выбор профессии, а также способствует пополнению кадрового резерва городских предприятий новыми квалифицированными специалистами.