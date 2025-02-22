Родители учеников посетили стройплощадку образовательного комплекса в Котельниках

В микрорайоне Опытное поле в Котельниках продолжается строительство нового воспитательно-образовательного комплекса. На площади 33 тысячи квадратных метров разместятся школа на 2,1 тысячи мест и детский сад, рассчитанный на 350 малышей.

С ходом строительства ознакомились родители будущих учеников, которые с нетерпением ждут открытия нового учреждения.

Сейчас дети учатся в старом здании, которому более 65 лет. Родители отмечают, что из-за нехватки мест обучение проходит в две смены, что создает трудности и для педагогов, и для школьников.

Будущее здание школы будет включать четыре спортивных зала, актовый зал и современные учебные пространства. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, а также прогулочную зону с благоустроенными прудами.

«При проектировании важно было сохранить ландшафт с водными объектами. Здание гармонично вписано в окружающую среду, и это будет действительно красивая картинка», — отметил заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев.

Родителям показали расположение будущих спортзалов, подъездных путей и рассказали о текущем этапе строительства. По словам директора проекта «МСУ-1» Сергея Медведева, сейчас завершается устройство кровли корпуса старших классов, а также ведутся работы по заливке фундамента для детского сада.

«Центральное ядро здания включает малые спортивные залы, большие спортивные залы и актовый зал. Мы планируем завершить плиту покрытия блока старших классов в течение недели и приступить к устройству кровли», — сообщил Сергей Медведев.

Директор школы № 3 Елена Иванова поделилась планами по развитию образовательных направлений в новом комплексе. Особое внимание будет уделено инженерным классам и экологическим проектам.

«Мы очень ждем эту школу, чтобы делать акцент на инженерные классы. Сейчас страна нуждается в таких специалистах, а у нас есть отличный педагогический коллектив», — отметила Елена Иванова.