Родители школьников приняли участие в пробном ЕГЭ в Мытищах

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи Единого государственного экзамена родителями» прошла в Мытищинском лицее № 34. Родителям выпускников и приглашенным гостям в этом году предложили сдать профильную математику.

Этот предмет выбрали не случайно, потому что в ближайшее время более 35,5 тысячи школьников Московской области будут сдавать профильную математику на Едином государственном экзамене. Наибольшей популярностью пользуются предметы естественно-научного цикла, и более 50% участников выбрали профильную математику.

Взрослые прошли все этапы экзамена: зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль и заполнили бланки. Это дало им возможность увидеть и ощутить, как осуществляется контроль на государственном экзамене, какие меры безопасности соблюдаются, а также как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Одним из участников сдачи Единого государственного экзамена в Мытищах стал заместитель министра региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, который заметил, что родители переживают гораздо больше, чем их дети, хотя результаты для них не имеют особого значения.

Для родителей сделали сокращенный формат экзамена, который длился не привычные три-четыре часа, а значительно меньше. Большинство взрослых успешно справились с заданиями довольно быстро.