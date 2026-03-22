Родители школьников из Мытищ сдали ЕГЭ и ОГЭ вместе с детьми

В Мытищах 19 марта прошла акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями», организованная Министерством образования Московской области. Участие приняли пять образовательных учреждений округа.

Родители учеников сдали ОГЭ по русскому языку и ЕГЭ по базовой математике. Процедура экзамена была максимально приближена к реальной: участники сдали телефоны, прошли через металлодетектор, заполнили бланки и выполняли аттестационные задания в школьных аудиториях. Хотя сами задания упростили, структура экзамена осталась такой же, как и для выпускников.

В школе № 32 экзамен сдавали порядка 150 взрослых. Испытание длилось час, результаты выдавали сразу. Все участники отметили, что процедура прошла гладко и организованно, а комиссия состояла из тех же специалистов, которые будут работать на настоящих экзаменах.

Многие из родителей отметили, что теперь чувствуют себя увереннее и готовы поддержать своих детей в подготовке к экзаменам. Учителя также положительно оценили инициативу: она помогает родителям лучше понять, какие знания и навыки необходимы для успешной сдачи экзаменов.