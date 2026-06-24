Родители проверили ремонт Дома детского творчества в Солнечногорске

23 июня в поселке Смирновка в Солнечногорске прошла проверка хода ремонта Дома детского творчества «Буревестник». Работы на объекте выполнены на 75 процентов и включают обновление кровли.

В здании учреждения продолжается капитальный ремонт крыши площадью 400 квадратных метров. Подрядная организация ведет демонтаж старого покрытия, выполняет утепление, бетонную стяжку и монтаж водосточной системы. Завершить основные работы планируют в июле.

С ходом ремонта ознакомились представители родительской общественности. Вместе с ними объект посетила директор образовательного комплекса «Лицей № 1 имени Александра Блока» Ольга Смирнова, к которому относится дом творчества. Участники осмотра обсудили качество используемых материалов и темпы выполнения работ.

«Работы выполняются качественно. Подрядчик находится в постоянном контакте с нами, подробно объясняет выбор материалов и технологию работ. Все делается в соответствии со сметой», — сказала Смирнова.

Дом детского творчества «Буревестник» остается важной площадкой дополнительного образования в округе. Здесь занимаются около 300 детей, которые посещают творческие и развивающие занятия. Учреждение работает совместно со школой «Солнечная» и формирует у детей навыки и интерес к творчеству.

«Очень важно, чтобы дети занимались в комфортных условиях. Здесь создается пространство, где они могут развиваться и проводить время с пользой», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ранее ход работ в здании проверяли представители депутатского корпуса и сотрудники территориального отдела Кривцовское-Смирновское.