Родители проверили качество питания в школьном лагере в Химках

В школе «Перспектива» в Химках прошла проверка питания в пришкольном лагере. Родители, депутаты и активисты оценили качество блюд и условия их приготовления.

На базе школы «Перспектива» в Химках состоялся контроль организации питания для детей, посещающих пришкольный лагерь. К проверке присоединились родители учеников, представители партии «Единая Россия» и депутат Ирина Спирина. Участники оценили меню, попробовали блюда и ознакомились с санитарными условиями на кухне.

По словам депутата Ирины Спириной, система питания в округе выстроена с учетом многоступенчатого контроля качества. Она отметила, что проверка охватывает весь процесс — от поставки продуктов до подачи готовых блюд детям. Отдельное внимание уделяется соблюдению технологий приготовления и разнообразию рациона.

Администрация школы рассказала гостям о принципах организации питания. Все блюда готовятся на месте в школьной столовой, а продукты поступают через централизованный комбинат питания. На каждом этапе действует санитарный контроль, а рецептура строго регламентирована технологическими картами. Меню составляется по государственным стандартам и учитывает нормы по питательным веществам.

«Мы стремимся сделать так, чтобы дети ели с удовольствием и получали сбалансированное питание каждый день», — сказала Ирина Спирина.

Также свое мнение высказала директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«Оценить питание только по документам невозможно. Важно увидеть процесс изнутри, попробовать блюда и пообщаться с детьми. Такой подход делает систему более прозрачной и понятной для родителей», — отметила она.

Родителям разъяснили требования к школьному меню. В блюдах ограничены соль, сахар и жиры, исключены острые специи. Одни и те же блюда не повторяются два дня подряд, что обеспечивает разнообразие рациона. Все рецепты разрабатываются по утвержденным технологическим картам, которые гарантируют баланс белков, жиров и углеводов.