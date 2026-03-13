Родители проверили качество питания в школе № 4 в Солнечногорске

Очередную проверку качества питания школьников провели в новом корпусе школы № 4 12 марта. Вместе с родителями блюда оценивала главный врач Солнечногорской больницы, депутат окружного и куратор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Лариса Борисова.

На завтрак ученикам предложили молочный суп, йогурт, хлеб с сыром и ягодный соус. Лариса Борисова позитивно отозвалась о наполнении меню, качестве, вкусу и внешнему виду блюд.

«Еда очень вкусная, деткам нравится. Как врач я считаю, что питание сбалансированное, полноценное и вполне подходит для завтрака наших детей» — отметила депутат.

Проверить школьное питание и лично оценить качество пищи может каждый из родителей. Сделать можно через ФГИС «Моя школа» или обратившись к классному руководителю, воспитателю, социальному педагогу. После дегустации родителям предлагают выразить свое мнение и поставить оценку питанию, в том числе прокомментировать качество и свежесть продуктов, сервировку и подачу.

Заместитель главы городского округа Ирина Тишина рассказала, что школьное меню было значительно расширено благодаря родительской общественности. В него добавили мясные, молочные, творожные блюда, фруктовое пюре и выпечку.

«Мы стремимся сделать питание не только полезным, но и вкусным, а также разнообразным — чтобы дети ели с удовольствием, росли здоровыми и физически крепкими», — подчеркнула Ирина Тишина.