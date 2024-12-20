Родители проверили качество питания в детском саду «Ивушка» в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Валентина Тропанец и родители воспитанников детского сада обсудили организацию и качество питания в учреждении. Встреча состоялась в рамках проекта «Родительский контроль».

Родители попробовали обед, который приготовили для ребят. В меню были гороховый суп с гренками, салат из квашеной капусты, картофельное пюре и рыбная котлета, а также компот. Участники встречи обсудили вопросы организации горячего питания для воспитанников детского сада.

Одним из главных направлений деятельности дошкольного учреждения является обеспечение сбалансированного и полноценного питания детей. Контроль за его организацией осуществляется на всех этапах, начиная от руководства детского сада и заканчивая родительской общественностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.