Родители проверили готовность образовательных учреждений Люберец к 1 сентября

В городском округе Люберцы завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Председатель окружного Совета депутатов Петр Ульянов принял участие в мониторинге лицея № 6 «Парус» и его дошкольных корпусов в микрорайоне Дзержинский, к проверке были приглашены представители родительского сообщества.

В ходе мониторинга члены межведомственной комиссии в сопровождении директора Оксаны Щемеровой осмотрели учебные классы и группы, медицинские кабинеты, пищеблоки и столовую, помещения для дополнительных занятий. Особое внимание было уделено входным группам с постами охраны и системой видеонаблюдения, состоянию эвакуационных выходов и противопожарной готовности объектов. Также в рамках проверки обсуждались техническое состояние зданий и оборудования, соблюдение санитарных норм и организация питания.

На особом контроле, по словам Петра Ульянова, находятся новые объекты: школа в микрорайоне Островцы, детские сады в жилых комплексах «Томилино Парк», «Егорово Парк» и в ЖК «1-й Лермонтовский». Межведомственная комиссия будет работать до 15 августа, в этот период необходимо оценить все образовательные комплексы округа.