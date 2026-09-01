Родители подмосковных школьников смогут следить за успеваемостью через смартфон

Цифровая среда прочно вошла в повседневную жизнь подмосковных школ, делая учебный процесс прозрачным и понятным для всех его участников. Министерство государственного управления Московской области рассказало ключевых решениях, которые уже доступны для школьников, их родителей и учителей.

В столовых учебных заведений Подмосковья за качеством питания теперь следит искусственный интеллект. Система анализирует снимки детских подносов, определяет состав блюд и сверяет их с утвержденной раскладкой продуктов. Такой подход гарантирует детям получение полноценного горячего обеда по всем нормативам, а родителям дает полную уверенность в том, чем питается ребенок.

Портал государственных услуг Московской области помогает юным пользователям освоить правила цифровой гигиены. В специальном разделе школьники узнают принципы безопасного диалога с искусственным интеллектом — какие темы подходят для обсуждения, а какую личную информацию лучше держать при себе. Эти знания превращают ИИ из потенциальной угрозы в полезный образовательный инструмент.

Вся академическая жизнь семьи переместилась в мобильное приложение «Добродел». Электронный дневник хранит расписание уроков, домашние задания и текущие оценки, включая рейтинг ученика среди одноклассников. Родителям больше не нужно искать потерянные записки или гадать, задано ли что-то на завтра: актуальная информация всегда доступна в смартфоне.